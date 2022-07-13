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13 июля Гомельский областной суд приговорил журналистку "Белсата" Екатерину Андрееву к восьми годам колонии за измену государству.
Kaciaryna Andrejeva ir Darja Čulcova
Kaciaryna Andrejeva ir Darja Čulcova
© Reuters / Scanpix

Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны, адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Екатерина Андреева, на данный момент отбывающая срок по другой статье, должна была выйти на свободу в сентябре этого года, но в апреле ее родным стало известно о новом обвинении.

Супруг Андреевой Игорь Ильяш назвал дело об измене государству "чудовищной местью за журналистскую деятельность".

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​​"Катя абсолютно невиновна, - ранее писал Ильяш. - Она никогда не совершала ничего противозаконного".

Екатерину Андрееву и ее коллегу, оператора Дарью Чульцову, задержали в ноябре 2020 года во время освещения протестов. В феврале суд приговорил их к двум годам колонии за организацию беспорядков (статья 342 УК). Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

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