Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны, адвокат находится под подпиской о неразглашении.
Екатерина Андреева, на данный момент отбывающая срок по другой статье, должна была выйти на свободу в сентябре этого года, но в апреле ее родным стало известно о новом обвинении.
Супруг Андреевой Игорь Ильяш назвал дело об измене государству "чудовищной местью за журналистскую деятельность".
"Катя абсолютно невиновна, - ранее писал Ильяш. - Она никогда не совершала ничего противозаконного".
Екатерину Андрееву и ее коллегу, оператора Дарью Чульцову, задержали в ноябре 2020 года во время освещения протестов. В феврале суд приговорил их к двум годам колонии за организацию беспорядков (статья 342 УК). Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
ЕК разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград, но есть условия
Еврокомиссия (ЕК) в среду с новыми правилами разрешила...
Некоторые поликлиники Литвы уже вводят ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
COVID–19 возвращается, во всей Европе фиксируется новая...
Пандемия может вернуться с новой силой: будут ли в Литве вводить жесткие ограничения?
В Литве снова увеличивается число заражений COVID-19....
Выясняется, кого жители Литвы хотят видеть на посту президента
12 июля - это день, когда действующий президент Литвы...
После веселого купания – личинки под кожей: болезнь можно узнать по некоторым симптомам
Пришло лето с ливнями и жаркими днями и купанием в...