Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны, адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Екатерина Андреева, на данный момент отбывающая срок по другой статье, должна была выйти на свободу в сентябре этого года, но в апреле ее родным стало известно о новом обвинении.

Супруг Андреевой Игорь Ильяш назвал дело об измене государству "чудовищной местью за журналистскую деятельность".

​​"Катя абсолютно невиновна, - ранее писал Ильяш. - Она никогда не совершала ничего противозаконного".

Екатерину Андрееву и ее коллегу, оператора Дарью Чульцову, задержали в ноябре 2020 года во время освещения протестов. В феврале суд приговорил их к двум годам колонии за организацию беспорядков (статья 342 УК). Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.