Журналисткам "Белсата" грозит до трех лет лишения свободы в Беларуси

Уголовное дело журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой передано в суд Фрунзенского района Минска. Об этом во вторник, 12 января, сообщила помощник председателя суда Надежда Антоник на свой странице в Facebook.
Журналистки польского телеканала обвиняются в организации действий, нарушающих общественный порядок. Им грозит до трех лет лишения свободы.
Журналисток задержали во время работы
27-летняя Бахвалова и 23-летняя Чульцова был задержаны 15 января на "Площади Перемен", где проходила акция памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Журналистки вели прямую трансляцию с мероприятия.
Три белорусские журналистки — Катерина Борисевич с https://t.co/SAPdczGoiG, Дарья Чульцова и Катерина Андреева с «Белсата» — сейчас находятся под стражей.
За что они сидят в СИЗО и какое наказание им может грозить?https://t.co/exU4EOpUNb pic.twitter.com/rqMPwBtYHi— TUT.BY (@tutby) November 30, 2020
Во время съемки митинга в одной из соседних высоток силовики выломали дверь и задержали Бахвалову и Чульцову. Отмечается, что они работали без аккредитации. В настоящий момент журналистки находятся в СИЗО Жодино под арестом.
Акции протеста в Беларуси продолжаются несколько месяцев после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который правит республикой свыше 26 лет. Участники массовые протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.
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