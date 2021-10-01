— Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если мне когда-нибудь захочется, я сделаю это через белорусские СМИ. Они достаточно хорошие здесь. Какой смысл делать это через CNN?! Я не думаю, что это уместный вопрос. И, в принципе, мне не за что просить прощения, — сказал Лукашенко.

— Вы говорите, что вам не за что извиняться. Но Human Rights Watch (международная правозащитная организация. — Прим. Zerkalo.io) утверждает, что многие задержанные сообщали о сломанных костях, зубах, черепно-мозговых травмах, повреждениях кожного покрова, электроожогах. Amnesty International (еще одна международная правозащитная организация. — Прим. Zerkalo.io) сообщает об изоляторах, которые превращались в пыточные камеры, где протестующие вынуждены были лежать в грязи оголенные в то время, как милиционеры избивали их дубинками. Вы не думаете, что за это стоило бы извиниться?

— Вы знаете, у нас нет ни одного изолятора, как вы описали, как Гуантанамо или эти базы, которые США и ваша страна (Великобритания. — Прим. Zerkalo.io) создали в Восточной Европе. Что касается наших изоляторов, где мы держим осужденных и фигурантов уголовных дел, — они не хуже, чем в Британии или США. Я вам это гарантирую. Я предлагаю вам обсуждать конкретные факты, а не какие-то взгляды или заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций, — сказал Александр Лукашенко.

— Я не думаю, что Amnesty International или Human Rights Watch ненадежные организации. Они являются всемирно признанными образчиками в сфере защиты прав человека. И у них есть свидетельства бывших задержанных ваших «лагерей для заключенных» и ваших изоляторов. И мужчин, и женщин. Которые утверждали о том, что они стали жертвами сексуального насилия, включая изнасилование и угрозу изнасилования. Вы утверждаете, что это все выдумки? Фейк?

— Все, что вы перечислили — это фейк и выдумки. Я гарантирую, что это фейк и выдумки.