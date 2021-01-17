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Протесты против итогов выборов президента и произвола силовиков не утихают в стране с августа. В это воскресенье там вновь проходят локальные акции.
Koronvirusas Baltarusijoje
Koronvirusas Baltarusijoje
© AP / Scanpix

В Минске в воскресенье, 17 января, проходят отдельные акции протеста против фальсификаций выборов президента страны, состоявшихся в августе 2020 года. Несмотря на сильный мороз, на протестные марши уже утром вышли, в частности, жители Тракторозаводского поселка, микрорайона Восток, а также улицы Маяковского и районов шарикоподшипникового завода и велозавода.

Жители некоторых микрорайонов белорусской столицы, например Брелевичей и Уручья, проводят акции, не выходя на улицу. Так, жильцы одного дома в Брилевичах вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочли стихотворение Янки Купалы. Акции проходят и в других городах Беларуси, в частности в Борисове и Боровлянах.

Пять месяцев протестов в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси, начавшиеся сразу после объявления официальных результатов выборов президента страны 9 августа 2020 года, продолжаются уже пять месяцев. По данным ЦИК РБ, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Демонстранты считают эти данные сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Тихановская была вынуждена под давлением властей покинуть страну и в настоящее время активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам. Евросоюз ввел санкции против окружения Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификациям выборов и подавлению мирных протестов.

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Deutsche Welle
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