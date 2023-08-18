"Зеркало": Врал, критиковал, предрекал, кокетничал и грозил. Краткое содержание интервью Лукашенко

О начале войны России против Украины
Лукашенко заявил, что в феврале 2022 года Россия после совместных военных учений в Беларуси начала выводить войска.
16 февраля 2022 года покойный глава МИД Беларуси Владимир Макей, говоря о белорусско-российских учениях, категорично заявлял: «Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений». А вот Александр Лукашенко оказался другого мнения: 17 февраля он рассказал, что еще будет обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным, а уже 20 февраля (в последний день учений) Минобороны Беларуси сообщило, что войска остаются. А 24 февраля российские войска вторглись в Украину в том числе и с территории Беларуси.
Он также поклялся, что не знал о планах президента России Владимира Путина начать войну, но тот накануне просил его «прикрыть».
Об участии Беларуси в войне против Украины
Лукашенко заявил, что Украине помогают 55 стран, а России — только Беларусь. Но принимать непосредственное участие в боевых действиях Беларусь не будет: «Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать».
О переговорах Беларуси и Украины
По словам Лукашенко, между Минском и Киевом идут переговоры по линии спецслужб, последний раз они проходили несколько месяцев назад: «Темы — вовлеченность в перспективе Беларуси в войну, будет Беларусь воевать, не будет на стороне России с севера. И много других вопросов».
О «переживаниях» Путина
По словам Лукашенко, Путин «переживает» из-за войны в Украине.
«И он говорит так задумчиво (сдаю информацию): „Никто ж не думал там подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать“», — рассказал Лукашенко.
Об имперских амбициях Путина
«Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает. Я действительно так, как человек, могу думать. Это относится и к Соединенным Штатам Америки», — заявил Лукашенко.
О ядерном оружии
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Про выборы в России
Лукашенко считает, что следующим президентом России снова станет Владимир Путин: «Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет».
О выборах в Беларуси
«Я не принял никаких решений, честное слово. Может, это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму. Но сейчас надо выстоять, надо выдержать. Надо не вляпаться в какую-нибудь историю, по-народному говоря. Надо провести свой народ по этому очень тонкому, хрупкому льду, чтобы не провалиться. Для меня это сейчас главное. И мое будущее, и будущее будущей власти зависит именно от этого. Поэтому я занимаюсь этим. Честное слово, я не думал, и даже в узком-узком своем семейном кругу, со своими детьми не обсуждали эту тему. Сейчас не до этого», — с долей кокетства заявил Лукашенко.
«Как обычно, через некоторое время переходим в президентскую кампанию. Мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное — пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь, — господь с вами, попробуйте», — говорил Лукашенко 22 марта этого года.
О Николае Лукашенко
Свою первую практику младший сын Александра Лукашенко, Николай Лукашенко, будет проходить в российском образовательном центре «Сириус». «Это Владимир Владимирович Путин ему предложил», — добавил Лукашенко.
Об участии Беларуси в переговорах о мире в Украине
«Мы граничим с Украиной, мы фактически „соагрессоры“, как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь (на каком уровне — это не обсуждается сегодня) обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс», — считает Лукашенко.
О потерях Украины при контрнаступлении
Лукашенко заявил, что Россия «перемелет» украинскую «живую силу и технику».
«Вас просто уничтожают тысячами. У вас 45 тысяч человек за время контрнаступа погибло и калеками ушли оттуда. Потери у вас на фронте один к восьми», — сказал он.
О Зеленском
Лукашенко заявил, что проблемы у Украины накапливались, начиная с ее первого президента.
«И на неопытного абсолютно не политика, человека чуждого этой политике, — на Володю Зеленского это все свалилось. Но ты (даже в кино открыто — слуга народа) обещал, ты видел эти проблемы: олигархи, ворье, жулики. И ситуацию вокруг Украины. Красивейшей, богатейшей страны. Ты это все видел. Ты взвалил на свои плечи — тащи. Не по Сеньке шапка!»
Стоит отметить, что Лукашенко не всегда так благодушно настроен по отношению, как он выразился, к Володе Зеленскому. Так после инцидента с российским самолетом в Мачулищах, он называл президента Украины «гнидой», а в первые месяцы войны — «безголовым» и «наполеончиком».
О новой мировой войне
«Запад, знаю точно, очень не хочет ядерной войны. Потому что выжить никому не удастся: Россия — первая страна по запасам ядерных боеголовок, примерно столько же в Соединенных Штатах Америки. Вовлечены будут все, горячо будет. Поэтому никто не хочет умирать, все хотят жить хотя бы так, как живем, и надеяться на лучшее. Даже сейчас я не вижу обоснования тому, что эта война возможна», — сказал Лукашенко.
Диана Панченко — гражданка Украины, работала ведущей на телеканалах кума Путина Виктора Медведчука. Летом 2022 года она уехала из Украины. В январе этого года СБУ завела на нее уголовное дело из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок «пропагандистского репортажа». Включена в санкционный список Украины за заявления «в полном соответствии с тезисами русской пропаганды и полные антиукраинского содержания».