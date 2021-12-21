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Россиянка Софья Сапега, обвиняемая в Беларуси по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании. Как сообщает портал телеканала "Дождь", об этом в эфире "Эха Москвы" сказал ее отчим Сергей Дудич.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© Reuters / Scanpix

"Мы надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь", — сказал Дудич. Он добавил, что решение о помиловании может быть принято только после суда.

Дудич также заявил, что семья девушки после ее задержания обращалась в администрацию российского президента. В ответ на обращение им пришел ответ из российского МИД о том, что российские дипломаты следят за ходом расследования и судьбой россиянки.

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Отчим Сапеги отметил, что девушка находится под домашним арестом, с родственниками за последнее время ей удалось увидеться один раз — во время ознакомления с делом. Дудич добавил, что девушке предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса. "Я держусь, но мама Софьи совсем расклеилась. Все-таки такого мы не предполагали. Такое количество статей — все это трудно понять и воспринять", — прокомментировал он обвинение.

Накануне Следственный комитет Беларуси сообщал, что Сапеге предъявили обвинение по семи статьям, в том числе о разжигании вражды, по статьям об угрозах или насилии в отношении силовиков, чиновников, судей и журналистов, а также о незаконном сборе частной информации.

Софью Сапегу задержали 23 мая, после того как в Минске после ложного сообщения о бомбе совершил экстренную посадку самолет Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

После задержания Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО, однако в июне белорусский СК сообщил, что они заключили сделку со следствием и были переведены под домашний арест.

Следствие утверждало, что Сапега якобы администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные силовиков.

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