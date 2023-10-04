Зачем Вооруженные силы Беларуси разыскивают специалистов со знанием литовского языка?

На сайте Минобороны раз в полгода обновляются сведения о наличии вакансий для прохождения службы по контракту. Последнее обновление было 1 июля 2023 года и одна из вакансий весьма примечательна.

В в/ч 74 384 в н.п.Озерки (Поставский район, Витебской области) ищут оператора со знанием английского и литовского. Количество разыскиваемых специалистов неизвестно.

По информации издания, в/ч 74 384 — это одно из подразделений 153-й радиотехнической бригады (особого назначения) (в/ч 30 695, дислоцируется в г. Воложин), которая занимается ведением радиоэлектронной разведки, а подчиняется главному разведывательному управлению Генштаба.

С 2018 года в/ч 74 384 дислоцируется на аэродроме "Озерки". Расстояние от военного городка в/ч до границы с Литвой около 10 километров. Этим и объясняется интерес к специалистам со знанием литовского. Сам же аэродром является базой предприятия ГААСУ "Авиация" МЧС РБ и его ВПП предполагает эксплуатацию лишь вертолетов и самолета Ан-2.