13 мая было зарегистрировано 837 заболевших, 12-го — 896, 11-го — 742, днем ранее — 879. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 373 351, умер 2681 пациент с коронавирусом, выздоровело — 363 873 пациента.

За минувшие сутки выполнено 14 687 тестов на коронавирус, что вдвое больше, чем днем ранее (7207). С начала эпидемии сделано 6 050 830 тестов.