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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1329 пациентов с COVID-19, выписан 1531 пациент, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 294 432 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 285 036 пациентов, умерли 2029 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (девять за последние сутки).
За прошедшие сутки специалисты сделали 18 064 теста. Всего в стране проведено 4 млн 988 тысяч 566 тестов.
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