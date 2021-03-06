Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 294 432 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 285 036 пациентов, умерли 2029 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (девять за последние сутки).

За прошедшие сутки специалисты сделали 18 064 теста. Всего в стране проведено 4 млн 988 тысяч 566 тестов.