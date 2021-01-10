За сутки количество новых случаев COVID-19 выросло: 9 января их было 1767. Рекорд по заболеваемости был зафиксирован 12 декабря — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 212 201, умерло 1517 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 194 984 человека.
За минувшие сутки выполнено 12 917 тестов на коронавирус, что в 3,7 раза больше, чем в предыдущий день (всего — 4 130 911 тестов).
5 января Роспотребнадзор передал Беларуси 30 тысяч тест-систем для определения коронавируса.
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