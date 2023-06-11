До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эти объёмы были в десятки раз меньше и начали расти сразу после 24 февраля 2022 года.
Так, в январе и феврале 2022 года в Россию было вывезено 203 т. боеприпасов, а уже в марте в 12,5 раза больше - 2 558 тонн. В апреле того же года был достигнут пик по объёмам вывоза боеприпасов в Россию - почти 30 тысяч тонн за месяц.
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