По данным следствия, сегодня, 17 декабря, около 03.30 часов в жилом доме на бульваре Шевченко произошел пожар на втором этаже. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок.
Первоначально в сообщении СК говорилось о взрыве бытового газа, но потом сообщение было изменено, а именно эта информация — удалена.
СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.
В МЧС сообщили, что возгорание произошло в двух квартирах на общей площади около 40 кв. м. Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами. Спасатели также эвакуировали более 20 человек из смежных и вышележащих квартир.
Спасатели оказывают содействие следователям по выяснению причин происшествия.
"Кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость", — рассказали в ведомстве.
По данным агентства "Минск-Новости", пламя, которое вырывалось из угловой квартиры, было настолько сильным, что закоптились наружные стены вплоть до последнего, пятого этажа хрущевки.
Насколько удалось рассмотреть с улицы, в одной из двух горевших квартир в буквальном смысле слова нет живого места. В ней выбиты все оконные рамы. Под окнами лежит сильно обгоревшая домашняя утварь.
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