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Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг задал Александру Лукашенко вопросы о миграционном кризисе на границе с Польшей, давлении на правозащитников в Беларуси и об избиениях мирных демонстрантов.
Lukašenka davė interviu BBC
Lukašenka davė interviu BBC
© Itar-Tass / Scanpix

Корреспондент Би-би-си хотел продемонстрировать Лукашенко видео, на котором показаны люди, выходившие из изолятора на Окрестина в Минске с травмами, полученными в результате избиений.

"Не надо, не надо. Я это признаю, признаю" – ответил Лукашенко. "И в "Окрестина" получали там. – продолжил он. – И избитую милицию… вы только бойцов из "Окрестина" - вы не показывали, что они были избиты".

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bbcrussian.com

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