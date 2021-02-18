Возбуждено уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко после доставления в милицию

31-летний Роман Бондаренко, живший в районе "Площади перемен", умер в больнице вечером 12 ноября прошлого года, после того как его сперва загрузили в белый микроавтобус неизвестные, а затем доставили в Центральное РУВД Минска и потом — в больницу с тяжелыми травмами.

Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот был пьян, на этом настаивает и Генпрокуратура. На врача БСМП, который передал в СМИ данные анализов Романа с нулем промилле алкоголя, возбуждено уголовное дело, он задержан, как и журналист TUT.by Катерина Борисевич, писавшая статью.

О возбуждении уголовного дела Генпрокуратура сообщила матери погибшего лишь сегодня.

Речь идет о ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Вскоре пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила эту информацию в официальном релизе. Там же имеется следующее уточнение:

"Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Роману Игоревичу телесных повреждений не установлена".

На следующей неделе, по словам Елены Бондаренко, ее пригласили в Генпрокуратуру оформить необходимые документы, чтобы ее наконец признали потерпевшей по делу.

"Прошло три месяца после смерти Ромы", - добавила женщина.

Ранее, по данным TUT.by, проверкой по факту смерти Романа Бондаренко занималась группа прокуроров, включая замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Михаила Шестопалова.

Решение Генпрокуратуры прокомментировала TUT.by представитель семьи Бондаренко, адвокат Инесса Оленская:

"Семья Бондаренко верила в то, что дело будет возбуждено, и очень ждала этого. Мы позитивно оцениваем сам факт возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, в данном сообщении ничего нет о факте установления подозреваемых, обвиняемых, применения к ним меры пресечения в рамках возбужденного уголовного дела".

Мать Романа в своем заявлении о возбуждении уголовного дела по факту смерти, которое было подано ею еще 13 ноября 2020-го года, указывала на дополнительные обстоятельства совершенного преступления: хулиганские побуждения группы неизвестных лиц; мотивы совершения преступления — политическая и идеологическая вражда; на то, что неизвестные лица совершили похищение человека.

Адвокат выразила уверенность, что все эти обстоятельства будут исследованы в ходе уже предварительного следствия, и каждому из них будет дана надлежащая оценка. "В дальнейшем действия виновных лиц могут быть переквалифицированы".