Белорусская служба Радио Свобода поговорила с несколькими бывшими заключенными, один из которых, Змитер Хведарук, сам побывал в этом месте.

Лагерь, по словам задержанных, находился примерно в 100 километрах от Минска, среди лесного массива, вдали от посторонних глаз. Согласно карте, на этом месте находится лечебно-трудовой профилакторий №3 для принудительного лечения пациентов с наркоманией и алкоголизмом. Но по словам очевидцев, в середине августа прошлого года это место на несколько дней превратилось в лагерь для задержанных протестующих.

Змитера Хведарука задержали 9 августа, в самый первый день протестов в Беларуси. В лагерь под Слуцком он попал 14 августа: до этого мужчина провел несколько дней в изоляторе на Окрестина в Минске.

Вот его первые впечатления от места:

"Темная ночь, почти нет никакого освещения, людей выводят по одному гуськом. Строят в строй, запрещают поднимать голову вверх. Видно только, что вокруг люди с оружием и собаками", – рассказывает он.

Уже на месте арестантам сообщили, что они находятся в слуцком изоляторе временного содержания, после чего расселили по домам барачного типа. Всего в лагерь вместе с Хведаруком привезли около 150 человек.

Radio Svoboda nuotr.

"Когда мы засыпали, мы видели чистые окна, лес и заборы вдалеке. Но с утра мы проснулись огороженные забором из колючей проволоки, который был прямо у окон, – рассказывает Змитер. – То есть за ночь люди, которые там находились, которые нас охраняли, соорудили целый забор из колючей проволоки. Он огораживал не только территорию всего места, где мы находились, но и каждый домик барачного типа, который находился на этой территории".

Свидетели прислали в редакцию белорусской службы Радио Свобода фотографии лагеря, сделанные в августе. На одном снимке видна одна из позиций: там стояли автоматчики, контролирующие территорию. Автор фото на условиях анонимности рассказал, что 10 августа Департаменту исполнения наказаний Беларуси было дано указание "срочно" подготовить одну из территорий для организации лагеря.

Radio Svoboda nuotr.

"Было решено использовать для этого территорию ЛТП №3 под Слуцком. Те, кто находился там на лечении, были срочно переведены в другие учреждения. Двенадцатого августа ЛПП был оборудован для содержания граждан под военизированной защитой", – рассказал он.

Несколько задержанных подтвердили, что на фото именно то место, где их содержали в августе.

В середине января 2020 года инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись. На ней звучит голос, похожий на голос замглавы МВД Беларуси Николая Карпенкова. На записи среди прочего он говорит о возможности создания лагеря для участников протеста.

"Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру", – говорит человек на записи.

15 августа людей из лагеря под Слуцком неожиданно стали освобождать, а сам лагерь вскоре разобрали. Власти Беларуси никак не комментируют произошедшее и не подтверждают существование лагеря.