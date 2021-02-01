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В числе задержанных в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки. Она была освобождена после активного вмешательства в ситуация посольства Швейцарии в Беларуси.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

Во время очередных акций протеста в Беларуси задержаны более 160 человек. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает правозащитный центр "Весна", фиксирующий факты политических преследований в стране.

В числе задержанных, в частности, в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки, которая с 2019 года работает корреспондентом телекомпании SRF в России. "Мы озабочены тем, что наш корреспондент был арестован без причины в общественном месте, и решительно осуждаем эти действия властей Беларуси",- заявил агентству dpa руководитель зарубежной редакции SRF TV Рето Гербер.

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Спустя несколько часов и после активного вмешательства в ситуацию посольства Швейцарии Чирки была освобождена. "Я испытываю облегчение и благодарю всех, кто приложил усилия для скорейшего решения ", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более 5 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки после президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях результатов и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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Deutsche Welle
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