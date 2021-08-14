ВИДЕО: белорусские пограничники с оружием в руках гонят мигрантов к границе с Латвией

На видео удалось заснять, как мигрантов перемещают к границе Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси. Портал Sargs.lv, основанный Министерством обороны Латвии, подчеркивает, что подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС.

Портал подчеркивает, что были констатированы множество попыток "затолкать" нарушителей границ на территорию Латвии. В одном случае трое вооруженных автоматами лиц гнали пятерых мигрантов в сторону Латвии по железнодорожному пути. На другом видео трое работников служб Беларуси в экипировке для подавления протестов, вооруженные стеками и щитами, гонят в сторону границы Латвии группу из десяти человек.

Ни на одном видео не видно, чтобы мигранты пересекли границу Латвии.

Как уже сообщалось, в приграничных краях Латвии объявлена чрезвычайная ситуация из-за наплыва мигрантов со стороны Беларуси. Латвийские власти не пускают мигрантов на территорию страны. Это вызвало обеспокоенность у ряда юристов и политиков, так как подобные действия могут протеворечить международным обязательствам страны.