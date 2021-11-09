Верховный суд в Минске ликвидировал Общество белорусского языка

Верховный суд (ВС) Беларуси распорядился ликвидировать Общество белорусского языка (Таварыства беларускай мовы, ТБМ) по иску министерства юстиции. Об этом председатель организации Алена Анисим сообщила в понедельник, 8 ноября. Решение не подлежит обжалованию, указала она.

Руководитель ТБМ призвала "не отказываться от высоких целей, которым служила наша организация". "Встречайтесь, говорите друг с другом по-белорусски дома, на работе, дружите друг с другом, поощряйте своих друзей и коллег использовать белорусский язык", - добавила Анисим. По ее словам, секретариат на заседании принял решение возобновить деятельность объединения при первой возможности.

Минюст Беларуси летом вынес ТБМ несколько письменных предупреждений по итогам внеплановой проверки. Объединение обжаловало претензии ведомства в ВС, однако суд отклонил жалобу после рассмотрения.

Обыски у сотрудников белорусских НПО

В середине июля в нескольких городах Беларуси прошли обыски у сотрудников более чем 20 неправительственных организаций и негосударственных СМИ. Следственный комитет объяснил это их возможной причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Общество белорусского языка имени Франциска Скорины - одно из старейших общественных объединений Беларуси. Оно было создано в 1989 году.