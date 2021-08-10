Верховный суд Беларуси вынес решение о ликвидации Республиканской общественной организации "Белорусский ПЕН-центр", возглавляемой нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается в Telegram-канале ПЕН-центра.
По словам первой заместительницы главы Белорусского ПЕН-центра Татьяны Нядбай, у членов организации "не было иллюзий, в этом смысле результат был ожидаемым". "И конечно же, мы не сдаемся: продолжаем деятельность, подаем жалобу", - написала она на своей странице в Facebook.
Репрессии против деятелей культуры
О возбуждении Верховным судом гражданского дела против ПЕН-центра по иску о его ликвидации от министерства юстиции Республики Беларусь стало известно 22 июля. Накануне в тот же день ПЕН-центр обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры. В течение первых шести месяцев 2021 года в Беларуси выявлен 621 случай нарушения культурных прав и прав человека в отношении деятелей культуры - больше, чем за весь 2020 год, когда было зарегистрировано 593 подобных случая, говорилось в отчете Белорусского ПЕН-центра.
Ранее, 19 июля, организация сообщила об аресте своего банковского счета на основании решения Следственного комитета Беларуси.
Белорусский ПЕН-центр создан в 1989 году, с 2019 года им руководит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, в настоящее время являющаяся членом Координационного совета белорусской оппозиции.
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