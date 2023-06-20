2023 m. birželio 20 d. 09:45

В Верховную Раду внесли законопроект о признании Беларуси страной-агрессором

 
Reform.by
ФОТО: Imago / Scanpix
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о признании Беларуси страной-агрессором, сообщает депутат Ярослав Юрчишин.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о признании Беларуси страной-агрессором, сообщает депутат Ярослав Юрчишин.

“С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, – Республика Беларусь“, – пишет Юрчишин.

Он заявил, что Украина ценит помощь полка Калиновского, но Беларусь должна нести юридическую ответственность за преступления.

“Мы помним о помощи беларусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории. В конце концов, в сознании общества Беларусь Лукашенко уже давно агрессор. Надо доказать это и в юридической плоскости. Чтобы мир не сомневался, вводя санкции”, – заявил Юрчишин.

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