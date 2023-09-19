В Швейцарии начался суд над участником белорусского "эскадрона смерти"

Силовики также причастны к исчезновению и гибели 7 июля 2000 года телеоператора Дмитрия Завадского, он работал на российском ОРТ (сейчас «Первый канал») вместе с одним из главных критиков Лукашенко 1990-х — журналистом Павлом Шереметом. По делу Завадского по 10 лет в Беларуси получили двое офицеров МВД, не признавших свою вину.

Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский были похищены неизвестными 16 сентября 1999 года — за три дня до предполагаемого заседания Верховного совета. Тела Гончара и Красовского так и не нашли, только автомобиль со следами крови.

Бывший глава ЦИК Виктор Гончар ушел в оппозицию к Александру Лукашенко и в последние месяцы перед своим исчезновением пытался созвать Верховный совет и провести альтернативные президентские выборы — считая выборы с участием Лукашенко незаконными.

Юрий Захаренко был первым главой МВД Беларуси, он ушел в оппозицию Лукашенко и последние месяцы перед исчезновением пытался создать организацию недовольных Лукашенко бывших силовиков. 7 мая 1999 года его похитили и увезли на машине, его тело так и не нашли.

До событий 2020 года эта история считалась самой мрачной в современной белорусской политике.

Официальное расследование остальных исчезновений ничего не дало. В 2004 году спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитил спецотряд силовиков под командованием подполковника Дмитрия Павличенко, и все это произошло с ведома руководства страны. Доклад никак не способствовал раскрытию этих преступлений в самой Беларуси.

В независимых белорусских СМИ спецотряд стали называть «эскадроном смерти». Эти исчезновения стали важной частью истории страны. В июле 2020-го белорусский ресторатор Вадим Прокопьев записал видеообращение, ставшее одним из катализаторов последующих массовых протестов. Там была фраза: «Белорусов больше в наперстки не облапошить. Даже самые аполитичные из нас фамилии убитых повторяют без ошибок: Захаренко, Гончар, Завадский, Красовский».

В 2019 году экс-боец СОБР Юрий Гаравский бежал из Беларуси и в интервью DW (признана в России «иностранным агентом») рассказал, что был участником этого отряда.