Лукашенко впервые прокомментировал ситуацию с посадкой рейса Ryanair в Минске, выступая в Овальном зале Дома правительства перед парламентариями и членами конституционной комиссии.

Как передает телеграм-канал "Пул первого", который СМИ связывают с пресс-службой президента, Лукашенко заявил, что "действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам", а предположения о том, что лайнер принудил к посадке белорусский истребитель МиГ-29, назвал "абсолютной ложью".

"Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", - сказал он (цитата по агентству БЕЛТА).

По его словам, "в самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь".

"Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет", - цитирует Лукашенко телеграм-канал АТН.

Лукашенко также заявил, что экипаж рейса Ryanair советовался с владельцами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но сам принял решение приземлиться в белорусской столице.

Белорусский президент прокомментировал и информацию о пассажирах, которые не вернулись на борт после задержания Протасевича и Сапеги. "Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ", - заявил он (цитата по БЕЛТА).

Лукашенко пообещал в ближайшее время представить "все, что наговорили" недавно задержанные и осудил реакцию западных стран на инцидент.

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали", - сказал он (цитата по БЕЛТА). Запад отказался от участия в расследовании инцидента с самолетом, заявил белорусский президент. По его словам, внешние недоброжелатели ведут против Беларуси гибридную войну.

Прямая трансляция обращения Лукашенко не велась ни по телевидению, ни по радио, его слова приводят государственные СМИ в текстовом формате.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске 23 мая. Борт повернул в сторону белорусской столицы, когда до границы с Литвой оставалось около 30 километров, при этом до Минска его сопровождал белорусский истребитель МиГ-29.

После посадки были задержаны двое пассажиров рейса - сооснователь белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которой в Беларуси был внесен в национальный список террористов, и его девушка, гражданка России София Сапега.

Авиакомпания Ryanair заявила, что получила указание посадить самолет в Минске от белорусских диспетчеров, которые сообщили о потенциальной угрозе на борту. Власти Беларуси же утверждают, что пилоты самостоятельно приняли решение о посадке. В белорусском Минтрансе в понедельник заявили, что в аэропорт Минска поступило сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, отправленное от имени палестинского движения ХАМАС. В ХАМАС заявили, что не имеют к этому отношения.

Лидеры западных стран осудили принудительную посадку самолета в Минске и назвали ее актом пиратства. Евросовет провел саммит, по итогам которого решил закрыть небо для белорусских авиакомпаний, ввести новые санкции против белорусских властей и призвал европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов над территорией Беларуси.

От использования белорусского воздушного пространства уже отказались французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, австрийская Austrian Airlines и польская LOT.

Российские власти не согласились с оценкой Запада в отношении произошедшего с рейсом Ryanair. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал оценивать ситуацию "не сгоряча, не впопыхах", а официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что реакция стран ЕС и НАТО на инцидент "вызывает удивление". Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался давать какие-либо комментарии на эту тему.

Вечером в понедельник белорусский провластный телеграм-канал опубликовал видео с Романом Протасевичем, на котором он говорит, что находится в минском СИЗО №1, сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя видео, заявила: "Вот как выглядит Роман под физическим и моральным давлением". А ее советник Франк Вячорка написал, что молодой человек "очевидно избит".

Задержанную вместе с Протасевичем Софью Сапегу сначала поместили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина, а затем перевели в СИЗО КГБ в Минске. В российском МИДе утверждают, что посольство России взаимодействует с белорусскими властями по поводу ее задержания.

По данным "Новой газеты", гражданке России предъявили подозрения в организации массовых беспорядков и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Мать Сапеги говорила Би-би-си, что девушка не принимала участия в прошлогодних протестных акциях в Минске.