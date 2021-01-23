В Минске сторонники оппозиции вышли на акции протеста

В столице Беларуси Минске в субботу, 23 января, оппозиционеры и их сторонники с утра вновь выходят на акции протеста против режима Александра Лукашенко. По словам очевидцев и местных СМИ, колонны разной численности собираются в различных микрорайонах города, обозначают себя протестной бело-красно-белой символикой и скандируют лозунги "Я выхожу!", "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!" и другие. Они также требуют освободить блогера Игоря Лосика, который уже больше месяца держит голодовку в СИЗО, и других политзаключенных.
Информации о задержаниях пока нет. Минская милиция просит граждан не участвовать в несанкционированных акциях и предупреждает их об ответственности. В милиции напомнили, что "по всем несанкционированным сборам в милиции регистрируются материалы проверки, продолжается работа по установлению граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций".
Пять месяцев протестов в Беларуси
Массовые протесты в Беларуси, начавшиеся сразу после объявления официальных результатов выборов президента страны 9 августа 2020 года, продолжаются уже пять месяцев. По данным, объявленным ЦИК РБ, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Сразу после объявления итогов выборов в Беларуси начались многотысячные акции протеста против их фальсификации. Силовики при разгоне и задержании участников мирных акций протеста проявляли крайнюю жестокость. Со времени начала акций протеста в Беларуси были задержаны тысячи людей.
Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
Тихановская была вынуждена под давлением властей покинуть страну и в настоящее время активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам. Евросоюз ввел санкции против окружения Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификациям выборов и подавлению мирных протестов.
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