В Минске силовики пришли в студию телеканала "Белсат", задержаны технические сотрудники

"Силовики ворвались в студию телеканала "Белсат", где снимается программа "Каждый из нас" . Задержаны технические работники", - говорится в сообщении ассоциации.

Причины задержания выясняются, сказано в сообщении на сайте телеканала. В студии в это время шла подготовка к записи ток-шоу. По словам ведущего программы "Еаждый из нас" Глеба Лободенко, творческой группы на месте не было, но были техники, которые сейчас не выходят на связь.

В МВД Белоруссии пока не комментируют ситуацию.

Адрес студии в Минске "не афишировался".

"Белсат" был создан в 2007 году как подразделение Польского телевидения. Вещание ведётся через интернет и по спутнику из Варшавы на белорусском языке.