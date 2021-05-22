В Минске силовики пришли в студию телеканала "Белсат", задержаны технические сотрудники

"Силовики ворвались в студию телеканала "Белсат", где снимается программа "Каждый из нас" . Задержаны технические работники", - говорится в сообщении ассоциации.
Причины задержания выясняются, сказано в сообщении на сайте телеканала. В студии в это время шла подготовка к записи ток-шоу. По словам ведущего программы "Еаждый из нас" Глеба Лободенко, творческой группы на месте не было, но были техники, которые сейчас не выходят на связь.
В МВД Белоруссии пока не комментируют ситуацию.
Адрес студии в Минске "не афишировался".
"Белсат" был создан в 2007 году как подразделение Польского телевидения. Вещание ведётся через интернет и по спутнику из Варшавы на белорусском языке.
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