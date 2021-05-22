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Силовики пришли в минскую студию польского телеканала "Белсат", вещающего в Белоруссии, есть задержанные, передает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.
В Минске силовики пришли в студию телеканала "Белсат", задержаны технические сотрудники
© "Belsat"

"Силовики ворвались в студию телеканала "Белсат", где снимается программа "Каждый из нас" . Задержаны технические работники", - говорится в сообщении ассоциации.

Причины задержания выясняются, сказано в сообщении на сайте телеканала. В студии в это время шла подготовка к записи ток-шоу. По словам ведущего программы "Еаждый из нас" Глеба Лободенко, творческой группы на месте не было, но были техники, которые сейчас не выходят на связь.

В МВД Белоруссии пока не комментируют ситуацию.

Адрес студии в Минске "не афишировался".

"Белсат" был создан в 2007 году как подразделение Польского телевидения. Вещание ведётся через интернет и по спутнику из Варшавы на белорусском языке.

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