"В интересах государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12.00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках", — сообщил он.
Пункт пропуска "Бобровники-Берестовица" — один из крупнейших на польско-белорусской границе. Таким образом, после закрытия в 2021 году из-за миграционного кризиса на границе пункта пропуска "Кузница Белостоцкая-Брузги", на польско-белорусской границе останется только два действующих пункта пропуска — "Тересполь-Брест" и "Козловичи-Кукурыки".
Ранее, в 2020 году, по инициативе польской стороны из-за COVID-19 были закрыты пункты пропуска "Словатыче-Домачево" и "Половцы-Песчатка".
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