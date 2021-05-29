В ряде городов Европы в субботу, 29 мая, проходят митинги в рамках акции "Глобальный пикет солидарности с Беларусью", к которому призвала один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Так, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой правящего в Беларуси Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Мероприятие состоялось у посольства России.

Затем демонстранты прошли шествием по центру германской столицы в сопровождении полиции. Акция носила мирный характер. Собравшиеся почтили память погибших во время протестов в Беларуси минутой молчания.

Бчб-флаги в Швеции и Нидерландах

В Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг, сообщает Telegram-канал "Беларусы зарубежья". Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден. Этот флаг стал одним из символов протестов в Беларуси.

МИД Норвегии поддержал белорусов

Между тем министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выразила солидарность с запросом белорусов на демократию. Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси и поддерживает их, заверила глава МИД Норвегии. Попытки режима заставить критиков замолчать вышли на новый уровень после перехвата самолета Ryanair над Беларусью и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, подчеркнула Сёрейде.

Призыв освободить блогера звучал, среди прочего, на акции в литовском городе Клайпеда.

Сергей Тихановский - год под арестом

Тихановская приурочила призыв выйти на пикет солидарности к годовщине ареста своего мужа Сергея, белорусского видеоблогера, автора YouTube-канала "Страна для жизни", планировавшего участвовать в президентских выборах в республике. Тихановского обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствовании осуществлению избирательного права, а также разжигании социальной вражды.

"Где ваши тапки, беларусы?"

Его супруга в обращении к соотечественникам подчеркнула необходимость отправить письмо политзаключенным или поддержать их семьи через фонды солидарности."Самое главное - не оставайтесь в стороне. Нам вместе строить новую Беларусь, и начинать всегда нужно с себя", - отметила Тихановская.

"Вы можете поддержать самого Тихановского, просто оставив на видном месте свои тапки в честь акции "Где ваши тапки, беларусы?" - добавила она. Тихановский использовал на своих пикетах лозунг "No pasarán - стоп таракан" и призывал всех приходить с тапками, чтобы прихлопнуть таракана.