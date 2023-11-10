В доме родителей известного белорусского писателя Саши Филипенко прошел обыск, его отца задержали

— Сегодня рано утром приехали с обыском. Мама сказала, что это были семь человек с автоматами. Изъяли всю технику и сказали: «Скажите спасибо сыну». Отца забрали и увезли. Где он сейчас — неизвестно, — говорит Саша Филипенко. — Это все, что пока знаю.

Как проходил обыск и по какому делу, писатель пока не знает, так как его мама осталась дома без техники и средств связи, а семья занята поиском отца и адвоката для него.

— Сто процентов таким образом хотят оказать давление на меня, потому что мой отец 1961 года рождения, он — не тот человек, который опасен для режима. Очевидно [это делается для того], чтобы я заткнулся, — считает писатель. — Я думаю, что нужно рассказывать об этом. Тем более, если у тебя в заложники берут отца, об этом нужно говорить, а не молчать.