В числе запрещенных к реализации в Беларуси товаров оказались машины марки Skoda

Запретили всю Skoda? И российскую тоже?

Скорее всего, нет.

Поскольку новость о списке «запрещенки» появилась в самом конце рабочей недели и каких-то пояснений по нему от чиновников не было, остается разбираться только с формулировками из документа. Там кроме всего прочего сказано, что основанием для принятия постановления стал указ президента, которым предусматривается «введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями».

Здесь обращаем внимание на формулировку про страну происхождения. Для большинства моделей Skoda, которые продаются на нашем рынке, — это Россия. Выходит, под запрет машины российской сборки не попадают.

Второй нюанс: в перечне «запрещенки» четко написано о продукции группы компаний Skoda Auto. Российские «шкоды» производятся ООО «Фольксваген Груп Рус». То есть это два совершенно разных производителя.

Так что же тогда запретили?

В модельном ряду Skoda есть всего один автомобиль, который привозится из Чехии, — это лифтбек Superb. Для него белорусский рынок точно будет закрыт. Как минимум на шесть месяцев, в течение которых будет действовать запрет.

Правда, стоит все же сказать, что сама по себе российская сборка тоже не дает стопроцентной гарантии попадания на рынок. Пример с моделью Rapid показывает, что и от запрета продажи автомобилей российской сборки Skoda не застрахована. Напомним, что продажи были приостановлены в связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС. Произошло это еще в начале марта, Rapid на белорусский рынок пока не вернулся.

А насколько это серьезно для авторынка?

Ответ на этот вопрос кроется в информации о том, какое место занимает Skoda на белорусском рынке? По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2020 году марка заняла 6-е место с результатом 3682 авто. При этом в 2020 году в России, по данным abreview.ru, Skoda реализовала порядка 90 тысяч авто. Самой продаваемой моделью как в России, так и у нас является Rapid. А вот Superb занимает в рейтингах последнее место. Например, в 2019 году в Беларуси был продан 2131 Rapid и всего 48 Superb.

Можно ли самому пригнать подержанную Skoda из Европы?

Постановление не распространяется на ввозимые гражданами в Беларусь товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах — членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Исходя из этой формулировки выходит, что привезти в личное пользование подержанную Skoda из Европы не получится.

А если я уже езжу на запрещенной Skoda?

Продолжайте ездить совершенно спокойно. Документ правительства не вводит каких-то запретов на пользования товарами из списка. Речь идет только о запрете на ввоз и реализацию.