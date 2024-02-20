В белорусской колонии умер политзаключенный Игорь Ледник

Причиной смерти Игоря ледника стала остановка сердца. Медики пытались его реанимировать, однако безуспешно. Игорь ледник умер в Минской районной больнице, куда был доставлен из Бобруйской колонии, где отбывал наказание.
О месте и дате прощания с социал-демократом будет сообщено дополнительно.
Игорь Ледник был задержан 12 апреля 2022 года и осужден на 3 года заключения по ст.367 «Клевета в отношении президента Республики Беларусь» за публикацию в партийном журнале БСДП «Позиция».
В тюрьме состояние здоровья Игоря Ледника существенно ухудшилось, ему была сделана операция на желудочно-кишечном тракте. Кроме того, у Игоря была инвалидность 2-й группы из-за проблемы с сердцем.
Профиль Игоря ледника в Facebook был признан «экстремистскими материалами»
Игорь Ледник активно выступал за ликвидацию Союзного государства Беларуси и России и считал, что Будапештский меморандум был нарушен в Беларуси после разгона Верховного совета ХІІІ созыва, что привело к установлению в Беларуси диктатуры, сближению ее с Россией и подрыву европейской безопасности в регионе.
Напомним, ранее в витебской колонии №3 в ночь с 8 на 9 января умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. В начале мая 2023 года также в «Витьбе» умер 61-летний блогер и общественный активист Николай Климович. Обоих отправили в колонию с тяжелыми заболеваниями, а причинами смерти стало несвоевременное оказание им надлежащей врачебной помощи.
Ночью 11 июля 2023 года в реанимации скончался 57-летний политзаключенный художник Алесь Пушкин. У него была прободная язва, ему вовремя не оказали помощь в Гродненской тюрьме №1. Художника уже в бессознательном состоянии привезли в больницу, на операционном столе у него остановилось сердце.
Первый известный случай смерти политического заключенного за решеткой в Беларуси – смерть 50-летнего активиста из Березовки Витольда Ашурка 21 мая 2022 года в шкловской колонии №17. Официальная причина – остановка сердца, хотя, по словам родственников, до заключения на здоровье мужчина не жаловался. На видео из колонии Витольд Ашурок выглядел истощенным и едва держался на ногах. Когда родным показали тело политзаключенного, то голова была практически полностью забинтована. Следственный комитет заявил, что смерть политзаключенного не имела уголовного характера, и до сих пор не завел уголовное дело.