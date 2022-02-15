В Беларуси Центральная избирательная комиссия (ЦИК) засекретила имена членов участковых комиссий, которые будут принимать участие в проведении референдума по новой Конституции страны, сообщил во вторник, 15 февраля, интернет-портал Zerkalo со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как пояснили в ведомстве, что такое решение принято из соображений безопасности. "В 2020 году им (членам комиссии - Ред.) поступало очень много угроз, информация о них была в открытом доступе. Каждый, кто хотел, находясь в Беларуси или за рубежом, считал необходимым что-то написать, какую-то угрозу", - цитирует издание пресс-службу ведомства. В ЦИК также отметили, что всех работников можно будет увидеть непосредственно на участке.

Нормы Избирательного кодекса Беларуси

Между тем в статье 34 Избирательного кодекса Беларуси говорится, что в решении об образовании участковых комиссий должны быть указаны "фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии, способ выдвижения в состав комиссии, место нахождения и номера телефонов комиссии".

Референдум по новой Конституции Беларуси состоится 27 февраля. На голосование граждан выносится вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

В новой Конституции, в числе прочего, предлагается закрепить поправку, освобождающую главу государства, прекратившего исполнение полномочий, от ответственности за те действия, которые он совершил, находясь на посту президента.