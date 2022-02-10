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Минюст считает, что общественная организация "Аховы птушак Бацькаўшчыны" занимается экстремизмом. На экс-главу Фенчука открыто уголовное дело.
Grįžtantys paukščiai
Grįžtantys paukščiai

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд (ВС) республики иск о ликвидации общественной организации "Аховы птушак Бацькаўшчыны" (АПБ, "Защита птиц Родины"). Об этом в организации сообщили в среду, 9 февраля. В суде 1 марта состоится опрос в рамках подготовки дела к разбирательству, следует из письма ВС.

По версии Минюста, АПБ под видом волонтерства по спасению птиц на территории Республики Беларусь осуществляет экстремистскую деятельность, в частности, публично поддерживает протесты в стране. Летом 2021 года в офисе специализирующейся на орнитологии НКО прошел обыск, были изъяты копии некоторых документов. Бывший руководитель организации Виктор Фенчук является подозреваемым по уголовному делу о нарушении общественного порядка.

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АПБ "постарается предстать перед судом с адвокатом", заявил директор организации Александр Винчевский. "Ликвидация - смерть для организации, но не ее членов и сторонников", - отметил он. "Я посвятил свою жизнь защите дикой природы и буду защищать ее в Беларуси или за рубежом. Будет хорошо, если нам удастся продолжить эту работу в Беларуси вместе с вами, нашими единомышленниками", добавил Винчевский.

Что происходит в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Сотни граждан были осуждены по статьям, связанными с протестами. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года белорусские власти ликвидировали все независимые СМИ в республике.

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Deutsche Welle
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