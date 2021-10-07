В Беларуси задержаны 136 человек за комментарии после смерти офицера КГБ

"Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет", - говорится в сообщении СК, распространенном в Telegram-канале ведомства. "Вас предупреждали! "Все кто сделал "хайп" на горе семьи офицера, будут найдены", - говорится в сообщении.
Трагедия во время "специального мероприятия" в Минске
28 сентября в Минске сотрудники КГБ Беларуси, проводя "специальные мероприятия", взломали дверь в квартиру 31-летнего программиста Андрея Зельцера. Программист, по данным СК, открыл огонь. Были убиты сотрудник КГБ и сам Зельцер.
После случившегося корреспондент "Комсомольской правды" в Минске Геннадий Можейко опубликовал статью о Зельцере. В материале автор, в частности, приводил слова одноклассницы погибшего, которая отзывалась о нем положительно. На следующий день после публикации статьи сайт "КП в Беларуси" был заблокирован, сам Можейко был арестован, а "Комсомольская правда" объявила о прекращении работы в Беларуси.
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