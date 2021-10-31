Журналистка телеканала "Белсат" Ирина Славникова и ее муж Александр Лойко были задержана в ночь на субботу, 30 октября, в минском аэропорту, куда они прибыли из Египта.

Как сообщил днем 30 октября телеканал "Белсат" в собственном Telegram-канале, отцу Ирины, позвонившему в аэропорт, сообщили, что она и ее муж прошли таможенный и паспортный контроль и что на этом этапе их не задерживали. Коллеги Славниковой предполагают, что задержание было проведено на выходе из аэропорта.

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Позже онлайн-издание "Наша Нива" сообщило, что Славникова и Лойко находятся в ИВС на Окрестина, а причиной их задержания было "административное правонарушение".

"Белсат" - спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). Вещание телеканала ведется на белорусском (преимущественно) и на русском языке. В июле 2021 года сайт телеканала "Белсат" и его страницы в соцсетях белорусские власти признали экстремистскими.