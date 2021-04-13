В Беларуси задержан лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв. Об этом партия сообщила в понедельник, 12 апреля. По сведениям издания "Наша нива", политик находится в следственном изоляторе Комитета госбезопасности в Минске по уголовному делу. Милиция пока не прокомментировала информацию о задержании оппозиционера.
Протесты после выборов президента
В Беларуси более 8 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.
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