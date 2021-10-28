В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle

В Беларуси заблокировали сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка министерства информации об ограничении доступа к сайту.
Интернет-провайдеры по-разному блокируют сайт. В частности, через Белтелеком появляется плашка о блокировке. С мобильного телефона портал пока открывается, сообщают источники DW в Беларуси.
Ранее в тот же день в Беларуси перестали открываться сайты других СМИ - изданий "Настоящее время и "Новый час".
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