В Беларуси вынесен первый приговор по "делу Тихановского"

В Беларуси блогер и автор YouTube-канала "Слуцк для жизни" приговорен к трем годам колонии общего режима. Суд Логойского района во вторник, 2 февраля, удовлетворил ходатайство гособвинителя и признал соратника Сергея Тихановского виновным по ст. 369 и ч. 1 ст. 342 УК (оскорбление представителя власти и организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), сообщили белорусские СМИ.
По версии обвинения, Неронский в своих видеороликах на канале "Слуцк для жизни" призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилеве, а также публично оскорбил председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского. В деле, в частности, говорится, что Неронский своими высказываниями, такими как "такой мэр не нужен", "лицемер", причинил Янчевскому моральные страдания и подорвал авторитет главы местной власти.
Неронский признал свою вину лишь частично. Он сказал, что в некоторых роликах действительно высказывался весьма эмоционально, по отрицал факт сговора с Тихановским и другими активистами.
Задержание Неронского
Владимир Неронский был задержан 5 мая 2020 года в Могилеве вместе с блогером Сергеем Тихановским и другими членами команды "Страна для жизни". С 8 мая он беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним - неизвестно. Во время нового задержания Сергея Тихановского 29 мая в Гродно, Неронский находился под стражей. 17 июня стало известно, что Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске.
Неронский признан политзаключенным и узником совести.
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