В Беларуси вводят смертную казнь за "измену государству"

Власти Беларуси намерены ввести смертную казнь за измену государству. Соответствующая норма содержится в законопроекте "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", принятом Палатой представителей парламента Беларуси в первом чтении, говорится в сообщении, обнародованном в Telegram-канале пресс-службы Палаты в среду, 7 декабря. Согласно документу, смертная казнь может быть применена к должностному лицу или военнослужащему, изменившему государству.

"В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. В этой связи приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК", - указывается в сообщении.

В комментарии пресс-службы Палаты представителей отмечается, что принятие проекта Закона позволит "более действенно реализовывать комплекс мер, направленных на выявление и противодействие экстремистским и террористическим структурам, а также попыткам иностранных спецслужб и организаций вовлечь белорусских граждан в деятельность, направленную на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Смертная казнь за покушение на терроризм



В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт.

"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни - расстрела - до отмены смертной казни - за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124 ("акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации"), частью 3 статьи 126 ("акт международного терроризма"), частью 3 статьи 289 ("акт терроризма") и частью 2 статьи 359 ("акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля") настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления", - говорится в законе.

Единственная в Европе



Беларусь - единственная страна в Европе, законодательство которой предусматривает смертную казнь в качестве меры наказания. В последние десять лет ее применяли редко - по нескольку раз в год, но местные правозащитники не раз отмечали, что такое наказание может использоваться властями в качестве репрессий и угрозы для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.

Александр Лукашенко в прошлом заявлял, что не может вычеркнуть смертную казнь из законодательства, так как это "воля народа", хотя в последний раз государство позволило официально голосовать по этому вопросу на референдуме в 1996 году.