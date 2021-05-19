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В Беларуси, под Барановичами, при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, погибли два летчика. Как сообщается на сайте Минобороны, экипаж во время полета обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолет от населенного пункта.
В Беларуси военный самолет разбился вблизи жилой застройки, оба летчика погибли
© Фото: russianplanes.net

"Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко.

По данным Минобороны, других жертв и разрушений нет. Судя по видео в соцсетях, обломки самолета все же упали на территорию жилой застройки и повредили двухэтажный дом. К месту происшествия выехала комиссия Минобороны Беларуси во главе с замминистра по вооружению.

TUT.by со ссылкой на читателя сообщает, что летчики до последего пытались увести самолет от жилых домов и катапультировались на низкой высоте. Один из парашютов висел на козырьке двухэтажного дома. По словам источника издания, в небе летело звено из четырех самолетов. Потом он услышал хлопок и увидел дым в районе частной застройки. По предварительной информации, летчики готовились к авиашоу в честь Дня города.

Разбившийся самолет предположительно является одним из 12 учебно-боевых Як-130, которые в 2019 году поступили на вооружение ВВС Беларуси в рамках договора между Минобороны республики и российским ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", пишет The Village Беларусь.

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