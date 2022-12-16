В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет и истребители

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
"Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966", - пишет "Гаюн".
Буквально вслед за ДРЛО из аэродрома Барановичи взлетел истребитель.
Сообщается о взлете штурмовика Су-25 из Лида.
"Предполагаем, что самолеты в Лиде поднимают из-за взлета ДРЛО А-50 и ракетных обстрелов Украины с самого утра. Ряд телеграм-каналов также уже пишут о взлётах в РБ МиГ-31К ВКС РФ, но они ещё не взлетели. Следим", - говорится в сообщении.
Из Мачулищей взлетел Миг-31К ВКС России. Этот самолет потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая способна обходить украинские системы ПВО.
Зафиксирован взлет еще одного истребителя из аэродрома в Барановичах.
Отметим, что назначение самолета А-50У "Сергей Атаянц" состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, а также оповещении ВС о воздушной и надводной ситуации. А-50 может также служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.
Радиолокационная станция самолета способна выявить воздушные цели на дальности:
бомбардировщики: до 650 км
истребители: 300 км
крылатые ракеты: 215 км
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