Данные о средней зарплате, напомним, публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в сентябре после всех обязательных вычетов составила около 1408 рублей (565, 21 евро).
В общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено почти 101,2 тыс. предложений от нанимателей. Больше половины из них — почти 54,2 тыс. — на зарплату до 700 рублей (281 евро). При этом суммы зачастую указывают до уплаты налогов. По некоторым вакансиям предусмотрена частичная занятость.
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