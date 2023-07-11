В Беларуси умер политзаключенный художник Алесь Пушкин

Алесь Пушкин получил известность в конце 1980-х годов, он занимался как монументальной живописью, так и политическим активизмом — был сторонником независимой Беларуси.

Первые 15 суток он получил еще в 1988 году — за участие в митинге, в 1989-м его арестовали за перфоманс, когда Пушкин и соратники пытались пронести до дома правительства 12 оппозиционных плакатов. За это Алесю Пушкину дали два года условно с поражением в правах.

В 1999 году Пушкин устроил один из самых известных своих перфомансов “Гной для президента” — он привез тележку с навозом к администрации Александра Лукашенко. За это ему также дали два года условно.

В 1990-е и 2000-е художник много занимался оформлением храмов. Так, в 1996 году он оформил церковь в родной деревне Бобр, нарисовав картину “Судный день”. В лицах грешников на этой картине можно было угадать белорусского митрополита Филарета и Александра Лукашенко. В 2005 году, после того как картину показали по российскому телевидению, часть ее была замазана.