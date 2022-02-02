В Беларуси стартовали совместные с РФ учения по борьбе с незаконными формированиями

В Беларуси во вторник, 1 февраля, стартовал первый этап проверки сил реагирования Союзного государства "Союзная решимость - 2022", во время которого российские и белорусские военнослужащие отработают борьбу с незаконными формированиями. "В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными формированиями", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Учения проходят в два этапа
МАневры пройдут в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Беларусь из России передислоцируются личный состав и техника, будет создано несколько группировок войск и сформирована оборона наиболее важных государственных объектов, а также оборона воздушной границы.
Второй этап маневров начнется 10 февраля. Подразделениям предстоит отработать условное отражение внешней агрессии на южных и западных границах Беларуси. Основная фаза учений, которые продолжатся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах - "Гожский", "Брестский", "Домановский", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский". Для отработки задач будут задействованы четыре белорусских аэродрома.
К участию в маневрах привлечены мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты, экипажи танков и боевых машин пехоты (БМП), расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов.
Запад выражает беспокойство
Учения "Союзная решимость" вызывают обеспокоенность на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 31 января заявил о том, что переброска в Беларусь российских войск может использоваться для последующего вторжения на территорию Украины. Москва и Минск это отрицают и утверждают, что совместные российско-белорусские учения не несут ни для кого угрозы.
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