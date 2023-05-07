aA
В белорусской колонии в воскресенье, 7 мая, умер политзаключенный Николай Климович, сообщил правозащитный центр "Весна". У 61-летнего Климовича была инвалидность второй группы из-за сердечного заболевания.
В Беларуси скончался политзаключенный Николай Климович
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным правозащитников, блогер и общественный деятель из Пинска Климович был 28 февраля осужден на 1 год лишения свободы в колонии общего режима за размещенную в соцсети карикатуру на белорусского правителя Александра Лукашенко. Судья Андрей Бычила вынес такой приговор по предложению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на инвалидность подсудимого. Он был задержан в зале суда и недавно переведен для отбывания наказания в витебскую колонию №3.


Ранее, 10 февраля, судья Андрей Бычило признал Николая Климовича виновным в распространении нацистской символики и оштрафовал его на 111 белорусских рублей.

В марте центр "Весна" и другие белорусские правозащитные организации причислили Климовича к осужденным по политическим мотивам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Литовские дзюдоистки – в компании российских военных

Три литовские дзюдоистки во главе с новым президентом...

Специалистов привлекают выплатами: в этом городе можно получить 15 000-30 000 евро

В Литве не смолкают споры о помощи молодым семьям на...

Ауримас Валуявичюс вернулся в Литву

Ауримас Валуявичюс преодолел Атлантический океан за...

Меняются расценки на принудительную эвакуацию автомобилей

С 6 мая в Вильнюсе изменились расценки на...

Вильнюсцы оценили 8 лет Шимашюса на посту мэра: результат не радует

Ремигиюса Шимашюса на посту мэра Вильнюса сменил...