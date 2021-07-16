aA
Александр Лукашенко утвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении". Теперь при "массовых беспорядках" в Беларуси разрешено вводить режим ЧП, а для их подавления использовать вооруженные силы.
В Беларуси разрешили привлекать армию к борьбе с протестами
© Reuters / Scanpix

Правитель Беларуси Александр Лукашенкоутвердил поправки в закон "О чрезвычайном положении". В документе, подписанном в четверг, 15 июля, конкретизируется, что имеется ввиду под беспорядками, при которых в стране, как и в случае стихийных бедствий и катастроф, вводится режим чрезвычайного положения. Белорусские власти отнесли к ним наряду с попытками насильственного изменения конституционного строя, вооруженным мятежом, межнациональными и межконфессиональными конфликтами также "массовые беспорядки".

Статьи по теме:
Можно заблокировать СМИ, но как принудить людей к любви? Что происходит в медийном пространстве Беларуси  (6)
Белорусского журналиста обвинили в госизмене: ему грозит до 15 лет тюрьмы  (7)

Согласно закону, в случае возникновения чрезвычайной ситуации могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Дополнительные задачи для армии Беларуси

Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.

Кроме того, в законе указывается, что вооруженные силы Беларуси наделяются дополнительными задачами. Среди них: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. В сообщении пресс-службы Лукашенко указывается, что эти задачи закрепляются в законе "О Вооруженных силах Республики Беларусь".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

ЕС грозит Лукашенко санкциями за преследование правозащитников и НКО (22)

Евросоюз готов рассмотреть новые ограничительные меры...

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси (27)

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если ситуация ухудшится, много видов деятельности будет только с "паспортом возможностей" (37)

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится,...

Находящийся в Ниде политик просит денег на шаурму? (41)

Член правления Партии свободы Нериюс Виткаускас удивил...

Коронавирус в Литве: 82 новых случая, никто не умер (4)

За минувшие сутки в стране было выявлено 82 новых случая...

Уникальная находка в Вильнюсском районе: мужчина нашел клад с монетами времен Ягайло (12)

В Вильнюсском районе, в Райшяй, вильнюсец пошел гулять и...

Литва вновь попала в желтую зону по COVID-19 (2)

В связи с тем, что в Литве продолжают расти количества...