В Беларуси растут цены на лекарства, техосмотр, рыбу, курицу, овощи, соль, консервы

В январе также подняли тарифы на многие ЖКУ, цены на сигареты, ставки акцизов на алкоголь, повысили стоимость автомобильного топлива. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что из продуктов, лекарств и услуг заметнее всего подорожало в январе.

Какие продукты оказались в лидерах по росту цен

С 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и продаже в Беларуси. А на те позиции, которые исключили, теперь действует налог в 20%. Речь в том числе про консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную (в том числе маслины, оливки, грибы), многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную), натуральный мед, морские водоросли, маргарин, некоторые кондитерские изделия, в том числе на печенье, вафли. И это далеко не весь список продуктов, на которые подняли НДС.

После повышения НДС розничные цены также выросли. К примеру, кондитерские изделия прибавили в целом за январь в цене на 2,2%. При этом вафли подорожали на 5,4%, карамель — на 4,2%, халва — на 3,5%, зефир — на 3,3%, печенье — на 3,1%.

Заметно подорожали в том числе маргарин, гречка, овсянка, перловка, рыба и морепродукты, соль, растительное масло.

Овощи стали за январь дороже на 3%. К примеру, свекла прибавила в цене на 13%, морковь — на 10,9%, репчатый лук — на 10,4%, сладкий перец — на 9,1%, свежая белокочанная капуста — на 5,5%. Фрукты за прошлый месяц подорожали на 4,4%.

Из мяса заметно подорожали куры (+2,5%), полуфабрикаты из мяса птицы (+2,7%).

Заметно выросли в цене многие консервы (к примеру, рыбные — на 5,6%).

При этом есть продукты, на которые в январе снизились цены. Среди них — свежие помидоры (-8,4%), какао (-1,4%), цитрусовые плоды (-5,1%), мясной фарш (-0,9%), вареная колбаса высшего сорта (-0,7%).

По данным Белстата, в январе лекарства подорожали на 4,6%. К примеру, средства для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ выросли в цене на 5,7%, для лечения нервной системы — на 5,1%, для лечения дыхательной системы — на 4,4%, сердечно-сосудистые средства — на 4%.

Из товаров медицинского назначения заметно прибавили в цене в прошлом месяце аппараты для измерения артериального давления (+6,3%), бинт (+2,7%), шприцы (+2,3%).

По статистике, среди услуг за январь заметно подорожал сжиженный газ — на 14,7%.

Напомним, с 1 января на 4,2 доллара подорожали среди прочего услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, вывозу мусора, техобслуживанию лифта, уборке подъездов. Также подняли тарифы на электричество. Но из-за нюансов статистики это подорожание отобразится в данных за февраль. В январе же, согласно статистике, услуги электроснабжения не подорожали, как и плата за вывоз мусора и пользование лифтом.

Среди лидеров по росту цен также оказались правовые услуги (+7,4%), ритуальные услуги (+3,4%), техосмотр автомобилей (+6,9%), поездки в такси (+3,6%), билеты в кинотеатры (+3,6).

Платные медуслуги подрожали на 1,3%.

В январе также заметно подорожали госпошлины за административные процедуры — на 7,4%. Речь среди прочего про выдачу и замену документов.

При этом услуги страховщиков стали доступнее за январь на 0,7%, а туристические услуги — на 4,6%.

Что говорят чиновники

«Ускорение инфляции во многом обусловлено отдельными решениями в области налоговой политики: отменой льгот по НДС на ряд продовольственных и детских товаров, лекарственные средства и медицинские изделия», — уточнили в Нацбанке.

Ранее в интервью «Беларусь-1» министр по налогам и сборам Сергей Наливайко заявил, что роста цен из-за повышения ставок НДС, по его мнению, не произойдет. Но в целом «вопрос не столько к налоговой службе, сколько к субъектам хозяйствования».

— Приведу простой пример. У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на ее территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но несмотря на то, что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать это только с налогообложением как минимум не совсем корректно. Я считаю, что роста цен не произойдет, — сказал министр.