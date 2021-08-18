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О визите силовиков и проведении обысков сообщается на сайте белорусской информационной компании БелаПАН. Сайт агентства перестал открываться.
Baltarusijos policija
Baltarusijos policija
© Itar-Tass / Scanpix

У сотрудников информационной компании БелаПАН утром 18 августа проходят обыски. Об этом успели сообщить сами сотрудники - журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты Naviny.by, которую выпускает БелаПАН, Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева, говорится в сообщении на сайте агентства.

Одного из журналистов увезли на допрос

Отмечается, что не выходят на связь директор и главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина, а также журналист Захар Щербаков. Позже супруга Щербакова Елена Крылович написала в своем Facebook: "У нас закончился обыск. Моего мужа, журналиста БелаПАН Захара Щербакова, увезли на допрос". Дома у Левшиной также проводится обыск, она находится в квартире, сообщает портал Naviny.by.

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В ходе обыска у заместителя главного редактора БелаПАН Александра Зайцева изъята техника, журналист не задержан, но подписал обязательство о явке. По данным Naviny.by, его процессуальный статус ему не пояснили.
Сайт БелаПАНа не открывается

Около 11 часов мск перестал открываться сайт агентства, еще утром он работал, пишет издание Zerkalo.

В начале июля по всей Беларуси прошли массовые обыски у журналистов и в редакциях независимых изданий. Крупнейший белорусский портал Tut.by был ликвидирован. В закондательство Беларуси внесены изменения, ограничивающие работу представителей СМИ.

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Deutsche Welle
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