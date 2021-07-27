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Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими материалы телеканала «Белсат». Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В Беларуси признали экстремистским канал "Белсат"

Экстремистскими признаны материалы, размещенные на сайте канала и в его соцсетях.

В МВД предупредили, что репост информации из «экстремистских источников» влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

Белсат — польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском языке. Он был основан в 2007 году по договору МИД Польши и общественного польского телевидения. Канал освещал протесты, которые начались в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.

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Белорусские силовики многократно задерживали журналистов издания: за 2020 год корреспондентов задерживали 162 раза, они в общей сложности получили 34 административных ареста и штрафы на сумму более 26 тысяч долларов, сообщали представители канала польскому изданию PolandIN.

В феврале 2021 года суд в Минске приговорил журналисток «Белсата» к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси).

В июне МВД Беларуси также потребовало признать экстремистскими материалы крупнейшего в стране новостного портала TUT.by. После этого журналисты удалили часть материалов из соцсетей издания и объявили о создании нового медиа под названием Zerkalo.io.

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