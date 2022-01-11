В Беларуси прекратили вещание пять иностранных телеканалов

В Беларуси остановили вещание пять иностранных телеканалов, сообщает во вторник, 11 января, государственное информагентство БелТА со ссылкой на министерство информации страны.

"Иностранные телепрограммы Ultra 4K Extreme, "Телеканал "Деда Мороза", Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и "Твой дом - твоими руками" исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь в связи с истечением срока действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание на территории Беларуси. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались", - цитирует агентство сообщение министерства.

Какие еще СМИ закрыли редакции в Беларуси

Число иностранных каналов, имеющих разрешение на вещание в Беларуси, сокращается на протяжении последних нескольких месяцев. В 2021 году вещание в РБ прекратили российские телеканалы RTVI, Russian Musicbox и "Мама". Кроме того, весной 2021 года в стране престали транслировать канал Euronews. Официальной причиной этого было названо нарушение закона о рекламе, выходившей на телеканале не только на белорусском и русском, но и на английском языке.

Летом 2021 год в Беларуси прошли обыски у целого ряда правозащитников, сотрудников НПО и журналистов - в том числе польского телеканала "Белсат" и "Радио Свобода". В конце июля 2021 телеканалу "Белсат" власти Беларуси присвоили статус "экстремистского". В середине ноября 2021 года "экстремисткими формированиями" в РБ признали также информагентство БелаПАН и старейшую газету страны "Наша Нива".

В октябре 2021 в Беларуси закрыла свое представительство газета "Комсомольская правда", а с 1 января 2022 года в стране также остановило свою работу информагентство "Интерфакс-Запад".

Блокировка сайта DW в Беларуси

В конце октября 2021 года в Беларуси также заблокировали сайты немецкой Deutsche Welle (DW). Мининформации Беларуси заявило тогда, что решение о блокировке "было принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими". Со своей стороны, гендиректор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) назвал претензии властей Беларуси к сайту DW и других СМИ смехотворными и расценил их как акт отчаяния белорусского руководства.

"Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти", - говорилось в заявлении Лимбурга.