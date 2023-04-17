В Беларуси помилованы девять фигурантов "дела Tut.by"

"На днях в этой истории была поставлена точка - нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря). Еще раз спасибо всем, кто поддерживал и переживал", - написал на своей странице в Facebook гендиректор hoster.by Сергей Повалишев. Он был задержан в мае 2021 года по подозрению в причастности к пособничеству в уплате налогов. Имена других помилованных неизвестны.
Тогда же в мае силовики пришли с обыском в главный офис Tut.by в Минске и региональные офисы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно, а также по месту жительства некоторых сотрудников.
Всего были задержаны 15 человек. Издание активно освещало массовые протесты в Беларуси 2020 года и было самым посещаемым медиа страны. В мае 2021 года сайт Tut.by заблокировали, а счета заморозили. В течение года части задержанным изменяли меру пресечения, напоминает Zerkalo.io.
В марте этого года главного редактора Tut.by Марину Золотову и гендиректора издателя "Тут Бай Медиа" Людмилу Чекину приговорили 12 годам лишения свободы за "распространение материалов с публичными призывами к захвату государственности власти и умышленные действия, направленные на возбуждение вражды и розни". Чекину также признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Суд над ними проходил в закрытом режиме. В июне 2022 года белорусские власти признали Tut.by экстремистской организацией, деятельность издающей его компании на территории страны была запрещено. "Очередная попытка режима убить честную журналистику в Беларуси. И личная месть чудесным женщинам и большим профессионалам", - прокомментировала приговор лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.
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