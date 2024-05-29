В Беларуси подписан закон о приостановке действия ДОВСЕ

В августе 2022 года Чехия уведомила о приостановлении выполнения своих обязательств по договору в отношении Беларуси. В марте 2023 года на аналогичный шаг пошла Польша. В результате белорусское министерство иностранных дел решило принять зеркальные меры в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.